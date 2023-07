Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Nach Einbrüchen in ein Restaurant und in zwei Wohnungen in Paderborn sucht die Polizei Zeugen.

Freitagnacht (30. Juni) brachten unbekannte Täter zwischen 02.00 Uhr und 08.30 Uhr an der Königsstraße in ein Restaurant ein. Sie stahlen eine Kasse sowie ein Portmonee und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Am Samstag (01. Juli) hebelten unbekannte Diebe tagsüber an der Straße "Auf der Sühle" die Terassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und verschwanden ebenfalls in unbekannte Richtung. Tatzeit war hier zwischen 09.30 Uhr und 17.00 Uhr. Im gleichen Zeitraum versuchten Einbrecher das elektronische Schloss zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Wilhelmshöhe" zu knacken. Der Versuch scheiterte.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

