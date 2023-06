POL-PB: Wem gehören der Motorroller und das Fahrrad?

Paderborn (ots) - (mb) Gleich in zwei Fällen mussten Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen zu Küchenbränden anrücken. In der Damaschkestraße geriet gegen 08.50 Uhr Essen auf dem Herd in der Küche eines Einfamilienhauses in Brand. Die Bewohner wurden durch die starke Rauchentwicklung auf das Feuer aufmerksam und löschten selber. Ein 33-jähriger Mann und eine 58-jährige Frau erlitten dabei Rauchgasvergiftungen. ...

