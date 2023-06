POL-PB: Essen auf dem Küchenherd vergessen

Paderborn (ots) - (mb) In der Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer an der Borchener Straße sind am Donnerstagabend zwei Radler bei einem Zusammenstoß verletzt worden. Gegen 20.00 Uhr fuhr ein 23-jähriger Radfahrer stadteinwärts in die Unterführung ein. Da auch Fußgänger den Tunnel nutzten, wich er in die Mitte aus. Ein entgegenkommender 56-jähriger Radler zog ebenfalls in die Mitte der Unterführung, ...

mehr