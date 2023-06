Polizei Paderborn

POL-PB: Lenkräder und Navis aus drei BMW gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) Im Wohngebiet Auf der Lieth sind in der Nacht zu Donnerstag Diebe in drei BMW eingedrungen.

Gegen 08.00 Uhr am Donnerstagmorgen entdeckte eine Autobesitzerin zwei Autoeinbrüche am Helmerner Weg. Auf dem Grundstück des Wohnhauses standen ein BMW 535d und ein BMW 318d hintereinander geparkt. Die Fahrertüren beider Pkw standen etwas offen. Aus dem 5er war das Lenkrad entwendet worden. Beim 3er fehlten das Lenkrad und das fest eingebaute Navigationssystem. Nachts gegen 01.00 Uhr sei noch alles in Ordnung gewesen, so die Geschädigte.

Am Hardehauser Weg gingen die Täter einen BMW X6 an, der auf dem Grundstück des Besitzers vor der Haustür geparkt war. Dem Geschädigten fiel um 08.50 Uhr auf, dass das Multifunktionslenkrad, der digitale Tacho sowie die gesamten Geräte aus der Mittelkonsole samt Navigationssystem aus dem Fahrzeug ausgebaut worden waren. Er hatte das Auto abends verschlossen geparkt.

In allen Fällen waren keine Aufbruchspuren an den PKW erkennbar. Alle angegangenen Autos verfügen über ein Keyless Go-System und die Schlüssel lagen in den Häusern. Vermutlich nutzten die Täter technische Geräte, um die Funkwellen des Schlüssels zu verlängern, sodass die Fahrzeugverriegelung deaktiviert wurde.

Die Polizei fragt: Wem sind in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet aufgefallen? Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell