Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Geschäfte, Apotheken und Kneipen

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt in einer Serie von mindestens sieben Einbrüchen in der Paderborner Innenstadt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hebelten die Täter die Eingangstür einer Reinigung an der Königstraße auf. Aus dem Geschäft entwendeten sie nur geringwertige Artikel. Unweit dieses Tatorts drangen Einbrecher in ein indisches Restaurant an der Westernmauer ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen mehrere Flaschen Wein sowie Spirituosen. Die Tatzeit liegt hier zwischen 01.10 Uhr und 01.25 Uhr.

Zwei Apotheken waren in der Nacht zu Mittwoch das Ziel der Einbrecher. Die Tatorte lagen an der Nordstraße und am Paderwall. In beiden Fällen scheiterten die Täter an den Eingangstüren und gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Ebenso misslang der Versuch, in einen Bioladen an der Nordstraße einzusteigen. Am Mittwochvormittag fielen allerdings zwei über Nacht vollendete Gaststätteneinbrüche auf. An der Heiersstraße war die Eingangstür einer Bar aufgehebelt und an der Giersstraße ein Kneipenfenster eingeschlagen worden. Aus beiden Lokalen entwendeten die Täter Spirituosen, Kellnergeldbörsen, Bargeld und elektronische Geräte.

Der Polizei liegen bisher die Beschreibungen von zwei Tatverdächtigen vor, die in der Nacht zu Dienstag aufgefallen sind. Einer ist 170 bis 180 Zentimeter groß, ist dünn bis hager und hatte kurze Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein weißes T-Shirt und eine graue Jogginghose. Der Zweite war 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte eine dreiviertellange Hose an. Auf dem Kopf trug eine weiße Kappe.

Weitere Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen oder andere verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. Bei akuten Beobachtungen sollte die Polizei sofort über den Polizeiruf 110 informiert werden.

In einem gesonderten Fall vom letzten Samstag waren zwei auswärtige Jugendliche nach einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Westernstraße geflüchtet (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5543140). Einen 15-Jährigen hatte die Polizei stellen können. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist bisher ungewiss.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell