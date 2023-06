Polizei Paderborn

POL-PB: 15-Jähriger nach Einbruch in Paderborn festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Westernstraße in Paderborn konnte die Polizei am frühen Samstagmorgen, 24. Juni, einen 15-jährigen Jugendlichen vorläufig festnehmen. Die Suche nach weiteren möglichen Tatverdächtigen läuft.

Eine Zeugin hatte gegen 03.10 Uhr das Geräusch einer zerberstenden Glasscheibe sowie einen Alarm gehört. Sie sah mehrere Personen aus dem Geschäft kommen. Diese flüchteten über die Westernstraße in Richtung der Franziskanergasse. Die Zeugin alarmierte die Polizei über den Polizeiruf 110. Im Rahmen der anschließenden Fahndung entdeckten die Streifenkräfte zwei Jugendliche im Bereich der Liliengasse, die sofort die Flucht in Richtung Westernstraße ergriffen, als sie das Polizeifahrzeug sahen. Der 15-Jährige konnte schließlich gestoppt und in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Der zweite Tatverdächtige sowie weitere durch die Zeugin gesehene Personen sind flüchtig.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch und den geflüchteten Personen geben können, melden sich bitte über die Rufnummer 05251 306-0.

