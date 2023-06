Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fremdes Fahrrad angekettet

Am Mittwoch sicherte eine Frau ungewollt das Rad einer 19-Jährigen in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 16.50 Uhr öffnete eine 19-Jährige das Schloss an ihrem Fahrrad. Das stand in der Keltergasse an einem Fahrradständer angekettet. Nach dem Öffnen des Schlosses bemerkte sie, dass das Rad noch immer am Ständer angekettet war. Allerdings handelte sich dabei nicht um ihr Schloss. Eine zunächst Unbekannte schloss in ihrer Abwesenheit ebenfalls ein Rad an dem Fahrradständer an. Dabei war sie wohl unachtsam und kettete mit ihrem Spiralschloss zusätzlich das Rad der 19-Jährigen an. Die Polizei befreite das Fahrrad der 19-Jährigen mit einem Werkzeug vom Ständer. Das Mountainbike der Unbekannten sicherten sie und hinterließen einen Hinweis. Daraufhin meldete sich am Abend eine 23-Jährige. Die konnte sich offensichtlich selbst nicht erklären wie ihr das passieren konnte.

++++1173381(KE)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell