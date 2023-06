Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung, Betrug! Angebliche Tochter meldet sich per SMS und WhatsApp

Paderborn (ots)

(md) Erneut haben Betrüger mit einem Verwandtentrick im Kreis Paderborn mehr als tausendfünfhundert Euro erbeutet. Per SMS hatten sie sich als Tochter ausgegeben und die Mutter dann per WhatsApp hereingelegt.

Am Sonntagabend (25.06.2023) erhielt das 67-jährige Opfer eine SMS über eine unbekannte Nummer. In dieser gab die angebliche Tochter an, eine neue Nummer zu haben, unter der ihre Mutter sie per WhatsApp kontaktieren könne. Darauf entwickelte sich ein reger Chatkontakt, in dessen Verlauf der oder die Betrüger das Opfer um eine Überweisung baten.

Der Betrug fiel erst auf, als die Mutter ihre Tochter unter ihrer alten, bekannten Nummer anrief, um sie über die erfolgte Überweisung zu informieren.

Die Polizei appelliert: "Fallen Sie nicht darauf herein! Warnen Sie die Menschen, die Ihnen nahestehen, vor dieser Masche!"

So können Sie sich schützen:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Seien Sie misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, am Telefon oder über Messenger-Dienste wie WhatsApp. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Falls Sie Opfer geworden sind:

- Erstatten Sie immer eine Strafanzeige! - Leisten Sie auf keinen Fall weitere Geldzahlungen. - Informieren Sie Ihre Bank, um eventuell getätigte Geldflüsse anzuhalten oder rückgängig zu machen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz: Telefon 05251 3063-900.

Tipps zum Thema Telefonbetrug auch auf der Homepage der Polizei: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

