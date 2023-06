Polizei Paderborn

POL-PB: Brand in Mehrfamilienhaus in Paderborn am frühen Sonntagmorgen

33098 Paderborn (ots)

Sonntag, 25.06.2023, 05:25 Uhr

33098 Paderborn, Leostraße

In einem Mehrfamilienhaus in der Leostraße kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer starken Rauchentwicklung. Der Hausflur war mit dichtem, schwarzen Rauch verqualmt. Durch die Feuerwehr wurden die Hausbewohner evakuiert und an einem nahe gelegenen Lokal in der Leostraße gesammelt. Der 24jährige Wohnungsinhaber wurde ebenfalls im Haus angetroffen, er musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ursache der Rauchentwicklung war vergessenes Essen, das auf dem Ofen in Brand geriet. Die Flammen schlugen auf die Dunstabzugshaube über, die daraufhin abbrannte. Der entstandene Schaden beschränkt sich auf Teile der Küchenzeile und die Abzugshaube. Alle Wohnungen blieben bewohnbar. Außer dem 24jährigen wurde niemand verletzt. Die Leostraße musste für den Zeitraum der Löscharbeiten bis gegen 06:00 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell