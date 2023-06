Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruch in Gaststätte in Paderborn am frühen Sonntagmorgen

33098 Paderborn (ots)

Sonntag, 25.06.2023, 03:25 Uhr

33098 Paderborn, Kisau, Gaststätte Deutsches Haus

Zum Tatzeitpunkt meldeten Passanten, dass eine männliche Person versuchen würde, in die Gaststätte Deutsches Haus einzubrechen. Die Person versuche eine Fensterscheibe am Gebäude im Erdgeschoß einzuschlagen. Als dieses mißlang, entfernte sich der Täter auf einem Fahrrad in Richtung Paderquellgebiet und weiter vermutlich in Richtung der Stadtverwaltung Am Abdinghof. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass vermutlich mit einem Schraubendreher oder ähnlichem versucht wurde, das Fenster aufzuhebeln bzw. die Fensterscheibe einzuschlagen. Dabei wurde die Scheibe durch einen langen Riss beschädigt. Vor Ort wurde auch eine Fahrradpedale sichergestellt. Sofern es sich nicht um das Tatwerkzeug handelt, ist nicht auszuschließen, dass die Pedale vom Fahrrad des Täters bei der Flucht abgefallen ist. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170 cm groß, Wollmütze, schwarzer Rucksack. Möglicherweise fehlt am Fahrrad, das zur Flucht benutzt wurde, eine Pedale, was während der Fahrt aufgefallen sein müsste. Die Polizei bittet Zeugen, die die Person auf der Flucht in der Paderborner Innenstadt gesehen haben oder sonst Angaben zum Täter machen können, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell