POL-PB: Verletzter Scooterfahrer am frühen Sonntagmorgen in Hövelhof

33098 Paderborn (ots) - Samstag, 24.06.2023, 21:40 Uhr 33098 Paderborn, Stephanusstraße In einem Mehrfamilienhaus in der Stephanusstraße geriet am späten Samstagabend die 2-Zimmerwohnung eines 34jährigen in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Alle Hausbewohner konnten sich in Sicherheit bringen, es wurde niemand verletzt. In der Wohnung des 34jährigen entstand ...

