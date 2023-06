Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Paderborn (ots)

(MK) Am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Skoda den Frankfurter Weg in Fahrtrichtung Heinz-Nixdorf-Ring. An der Kreuzung Frankfurter Weg / Bahnhofstraße / Heinz-Nixdorf-Ring / Salzkottener Straße bog er nach links auf die Salzkottener Straße ab. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 19-Jährigen, der die Kreuzung vom Heinz-Nixdorf-Ring kommend in Richtung Frankfurter Weg überquerte. Der Motorradfahrer prallte in die rechte Seite des Skoda. Mit einem Rettungswagen wurde der schwer verletzte Motorradfahrer in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen übersah der Skoda-Fahrer das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. Während der Unfallaufnahme waren Teile der Kreuzung bis 21:20 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell