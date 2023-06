POL-PB: Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Sturz am frühen Sonntagmorgen

33098 Paderborn (ots) - Sonntag, 25.06.2023, 05:25 Uhr 33098 Paderborn, Leostraße In einem Mehrfamilienhaus in der Leostraße kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer starken Rauchentwicklung. Der Hausflur war mit dichtem, schwarzen Rauch verqualmt. Durch die Feuerwehr wurden die Hausbewohner evakuiert und an einem nahe gelegenen Lokal in der Leostraße gesammelt. Der ...

mehr