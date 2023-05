POL-MFR: (647) Nach illegalem Autorennen Fahrzeug sichergestellt

Wendelstein (ots) - Am Dienstagnachmittag (30.05.2023) geriet aus noch ungeklärter Ursache eine Scheune im Wendelsteiner Gemeindeteil Kleinschwarzenlohe (Lkrs. Roth) in Brand. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Gegen 16:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über einen Scheunenbrand in der Rangaustraße ein. Beim Eintreffen alarmierter Streifen der Polizeiinspektion Schwabach und der Verkehrspolizei ...

