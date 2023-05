Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (644) Brand einer Scheune

Wendelstein (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.05.2023) geriet aus noch ungeklärter Ursache eine Scheune im Wendelsteiner Gemeindeteil Kleinschwarzenlohe (Lkrs. Roth) in Brand. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Gegen 16:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über einen Scheunenbrand in der Rangaustraße ein. Beim Eintreffen alarmierter Streifen der Polizeiinspektion Schwabach und der Verkehrspolizei Feucht stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wendelstein zusammen mit Einsatzkräften umliegender Feuerwehren mit der Brandbekämpfung begannen, sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab.

Die Löscharbeiten dauern zur Stunde (19:15 Uhr) noch an. Nach aktuellem Stand wurden bei dem Brand weder Personen noch Tiere verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort. Die Erforschung der Brandursache ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell