POL-MFR: (643) Exhibitionist in Erlangen aufgetreten

Fürth (ots) - Am späten Samstagabend (28.05.2023) gegen 23:00 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Fürther Südstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Der oder die unbekannten Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in den Verkaufsraum des Getränkemarkts in der Schwabacher Straße ein, wo sie Tabakartikel entwendeten. Weiter versuchten die Unbekannten, einen in einem ...

