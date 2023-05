Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (640) Einbruch in Getränkemarkt - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am späten Samstagabend (28.05.2023) gegen 23:00 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Fürther Südstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die unbekannten Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in den Verkaufsraum des Getränkemarkts in der Schwabacher Straße ein, wo sie Tabakartikel entwendeten. Weiter versuchten die Unbekannten, einen in einem Nebenraum befindlichen Tresor gewaltsam zu öffnen.

Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Die weitere Sachbearbeitung wird durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski

