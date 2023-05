POL-MFR: (637) Mann versuchte während Polizeikontrolle Rauschgift zu verschlucken

Nürnberg (ots) - Am Samstagmorgen (27.05.2023) soll ein 23-jähriger Mann in der Nürnberger Innenstadt von drei unbekannten Männern überfallen worden sein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Der 23-Jährige gab an, gegen 04:40 Uhr im Bereich des Spittlertorgrabens unterwegs gewesen zu sein. Dort sei er auf drei Männer getroffen, die vorgegeben hätten, ...

