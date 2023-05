POL-MFR: (636) Gartenarbeiten verursachten Brand

Fürth (ots) - Am Samstagmorgen (27.05.2023) ereignete sich in der Fürther Südstadt ein Einbruch in ein Elektronikgeschäft. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Hinweise zur Tat. Ein Anwohner hatte um kurz nach 04:30 Uhr die Polizei alarmiert, als er gehört hatte wie eine Scheibe des im Erdgeschoss befindlichen Elektronikladens in der Schwabacher Straße ...

mehr