Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Drogendealer nach Zeugenhinweisen festgenommen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Einen schnellen Fahndungserfolg hat die Paderborner Polizei nach Zeugenhinweisen auf einen mutmaßlichen Drogenhändler erzielt. Der Tatverdächtige (19) konnte am Dienstag "auf frischer Tat" von Zivilfahndern festgenommen werden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Im Paderborner Drogenkommissariat gingen Informationen über einen verdächtigen jungen Mann ein, der sich tagsüber am Emilie-Rosenthal-Weg aufhält. Die Zeugen vermuteten, dass der Mann mit Drogen handelte. Am Dienstag setzte die Polizei Zivilfahnder in dem Bereich ein. Mittags tauchte der beschriebene Verdächtige mit einem Fahrrad auf. Wenig später kam ein weiterer Radfahrer und die beiden verschwanden in einem Wäldchen. Sie kamen wenig später an unterschiedlichen Stellen wieder heraus. Die Polizisten stellten beide Männer. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten mehrere Verkaufseinheiten Kokain und Bargeld. Der 19-jährige war laut Pass erst vor drei Tagen aus Albanien nach Deutschland eingereist und hat hier keine Unterkunft. Die Polizisten stellten Drogen, Geld und das Handy des mutmaßlichen Dealers sicher und nahmen ihn fest.

Auf Antrag der Paderborner Staatsanwaltschaft wurde der 19-Jährige am Mittwoch dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt. Jetzt sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Vor einem halben Jahr hatte die Polizei einen ähnlichen Fall von Drogenhandel am gleichen Ort bearbeitet. Der Täter konnte damals ebenso festgenommen werden und ging in U-Haft. Er ist mittlerweile zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt und befindet sich in Haft.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell