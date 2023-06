POL-PB: Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Kreis Paderborn (ots) - (mh) Nach dem Pressebericht der Polizei über eingeschlagene Seitenscheiben und Diebstählen aus Autos in Paderborn-Schloß Neuhaus am vergangenen Wochenende (s. Pressebericht vom 26. Juni 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5542979) sind weitere Fälle bekannt geworden. Betroffen waren in der Zeit von Samstag, 25. Juni, bis Dienstag, 27. Juni, in Salzkotten die Straße Königsfuhr ...

