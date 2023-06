Polizei Paderborn

POL-PB: Kellerräume aufgebrochen und Fahrräder gestohlen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben in einem Mehrfamilienhaus in der Kilianstraße in Paderborn acht Kellerräume aufgebrochen und zwei Fahrräder entwendet. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Tatzeitraum war von Montag, 25. Juni, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 26. Juni, 08.00 Uhr. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise über die Rufnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell