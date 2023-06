Polizei Paderborn

POL-PB: Weitere Diebstähle aus geparkten Autos

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Nach dem Pressebericht der Polizei über eingeschlagene Seitenscheiben und Diebstählen aus Autos in Paderborn-Schloß Neuhaus am vergangenen Wochenende (s. Pressebericht vom 26. Juni 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5542979) sind weitere Fälle bekannt geworden.

Betroffen waren in der Zeit von Samstag, 25. Juni, bis Dienstag, 27. Juni, in Salzkotten die Straße Königsfuhr und die Belleviller Straße. In Paderborn-Schloß Neuhaus wurden abgestellte Fahrzeuge in der Husarenstraße, dem Thuner Weg und in der Mastbruchstraße angegangen. In Paderborn wurde eine Autoscheibe in der Bleichstraße eingeworfen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Die Polizei rät Wertsachen und Bargeld immer aus dem Auto zu nehmen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen. Dazu sollten Fenster und Türen, der Kofferraum und das Schiebedach sowie der Tankdeckel stets verschlossen werden. Das Handschuhfach kann geöffnet sein, um zu zeigen, dass auch dort keine Wertsachen verstaut sind.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell