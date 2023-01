Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Glasflaschen im Bahnhof geworfen - Bundespolizei nimmt 21-Jährige fest

Essen - Herne (ots)

Gestern Morgen (1. Januar) warf eine junge Frau im Essener Hauptbahnhof eine Glasflasche nach einer 23-Jährigen. Bundespolizisten nahmen die Angreiferin unter massivem Widerstand fest.

Gegen Mitternacht, zum Jahreswechsel, beobachteten Einsatzkräfte im Hauptbahnhof Essen einen Streit zwischen zwei Frauen. Als eine von ihnen sich abwandte und die Rolltreppe zu einem Bahnsteig nutzen wollte, warf die junge Hernerin ihr eine Glasflasche nach. Die Flasche zersprang direkt neben der 23-jährigen Essenerin auf den Stufen der Rolltreppe. Noch bevor die 21-Jährige eine weitere Glasflasche aufnehmen konnte, nahmen Bundespolizisten sie fest. Hierbei trat und schlug sie nach den Beamten und verletzte einen von ihnen am Schienbein. Unter einer Vielzahl an Beleidigungen brachten die Beamten die betrunkene Frau zur Wache. Auch dort ließ sich die mit circa 1,3 Promille alkoholisierte Angreiferin nicht beruhigen, weswegen Polizisten sie wenig später in das polizeiliche Gewahrsam brachten.

Bundespolizisten werteten anschließend die Aufzeichnungen der Videokameras aus dem Hauptbahnhof aus und leiteten gegen die deutsche Staatsbürgerin unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, sowie wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein.

