Polizei Paderborn

POL-PB: Trickdieb gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Paderborn (ots)

(mb) Am Stadelhof ist eine Seniorin am Dienstag Opfer von Trickdieben geworden.

Bei der 83-jährigen Frau klingelte es gegen 14.00 Uhr an der Haustür. Ein fremder Mann stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Er gab an, es habe einen Fehler in den Wasserleitungen gegeben und er müsse nun das Wasser in den Haushalten kontrollieren. Die Seniorin ließ den Mann ein. Während der Wasserkontrolle telefonierte der Mann pausenlos - angeblich mit einem Kollegen. Im Bad sollte das Opfer die aufgedrehte Duschbrause für mehrere Minuten in das Waschbecken halten, um auf Wassertrübungen zu achten. So ließ der Täter die Frau allein zurück. Nachdem die Seniorin das Wasser wieder abgedreht hatte, war der Mann verschwunden. Sie stellte fest, dass Bargeld und mehrere Sammlermünzen entwendet worden waren.

Der Tatverdächtige war etwa 40 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit normaler Alltagsbekleidung, einer kurzen Jeanshose sowie einer Weste. Er sprach Deutsch mit leichtem sächsischem Dialekt.

Möglicherweis war der Täter mit Komplizen unterwegs, die unbemerkt von der Seniorin in die Wohnung gelangten, während der beschriebene Mann die 83-Jährige ablenkte.

Die Polizei warnt vor dieser Masche, bei der sich Kriminelle als Amtsträger oder Mitarbeiter von öffentlichen Betrieben ausgeben. Sachdienliche Hinweise auf den Tatverdächtigen oder mögliche Mittäter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Weitere Informationen und Präventionstipps zu dieser Kriminalitätsform sind hier eingestellt: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell