POL-PB: Schwerer Sturz mit Elektroroller

Paderborn (ots) - (mb) Am Stadelhof ist eine Seniorin am Dienstag Opfer von Trickdieben geworden. Bei der 83-jährigen Frau klingelte es gegen 14.00 Uhr an der Haustür. Ein fremder Mann stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Er gab an, es habe einen Fehler in den Wasserleitungen gegeben und er müsse nun das Wasser in den Haushalten kontrollieren. Die Seniorin ließ den Mann ein. Während der Wasserkontrolle ...

