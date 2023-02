Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Kastanienweg/ Ford Ranger aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (16.02.23) ein Auto am Kastanienweg in Vinnum aufgebrochen. Der Ford Ranger stand zwischen 16.10 Uhr und 16.40 Uhr auf einem Waldweg. Die Täter schlugen die Beifahrerscheibe ein und entwendeten einen Rucksack. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.

