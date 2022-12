Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugensuche: Zwei Schwerverletzte nach körperlicher Auseinandersetzung; Rettungssanitäterin bei Einsatz leicht verletzt; Unfallflucht mit hohem Sachschaden und mehr

Bereiche Offenbach und Main Kinzig

1. Einbrecher waren an Weihnachten zugange - Hainburg, Egelsbach, Jossgrund, Erlensee und Bruchköbel

(aa) Einbrecher waren am Heiligabend in den Kreisen Offenbach und Main-Kinzig unterwegs: Zwischen 17 und 22 Uhr brachen sie in der Herderstraße in Hainburg/Klein-Krotzenburg an einem Haus die Wintergartentür auf. Anschließend wurde die Scheibe der Terrassentür zertrümmert und die Täter gelangten in die Wohnung. Sie durchsuchten alle Zimmer und verschwanden wieder - allerdings offensichtlich ohne Beute. Schmuck und Geld erbeuteten dagegen Einbrecher in Egelsbach. Zwischen 16.10 und 22.30 Uhr waren sie nach dem Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße eingedrungen. Zwischen 17 und 21 Uhr machten sich Unbekannte an einem Dreiparteienhaus in der Kreuzfeldstraße von Jossgrund/Pfaffenhausen zu schaffen. Nachdem eine Tür im Erdgeschossbereich den Hebelansätzen der Täter standhielt, gelangten sie an anderer Stelle über eine Außentreppe an ein oberes Fenster, das sie aufhebelten. Einmal im Gebäude durchsuchten die Eindringlinge schließlich die drei Wohnungen. Nach erster Nachschau fehlen Geld, Uhren und eine Handtasche sowie ein kleiner Tresor. Ebenfalls ohne Beute blieben Einbrecher, die zwischen Donnerstagmittag und Heiligabend (16 Uhr) in Erlensee, in der Theodor-Heuss-Straße, versucht hatten, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Dagegen steht noch nicht fest, ob Diebe, die zwischen Freitagmorgen (8 Uhr) und Heiligabend (11 Uhr) etwas aus einem Einfamilienhaus in der Fliederstraße von Bruchköbel/Niederissigheim gestohlen haben. Auch hier wurde die Terrassentür aufgehebelt. Die Kripo Offenbach (069 8098-1234) und die Kripo in Main-Kinzig (06181 100-123) bitten Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, diese der Polizei mitzuteilen.

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche: Zwei Schwerverletzte nach körperlicher Auseinandersetzung - Offenbach

(cl) In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 2.45 Uhr im Bereich der Waldstraße Ecke Geleitsstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei Männer im Alter von 41 und ein 42 Jahren trugen hierbei lebensbedrohliche Stichverletzungen davon. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei der Täter circa 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen hatte eine Glatze, der andere soll mit einer dunklen Jacke und Schildkappe bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Einbruch in Gaststätte - Offenbach am Main

(jm) Unbekannte brachen in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte in der Arndtstraße ein. Zwischen 23 und 10 Uhr hebelten die Einbrecher im Bereich der 20er-Hausnummern ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zur Gaststätte. Dort begaben sich die Eindringlinge in das Büro und entwendeten Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zeuge ertappt Autoaufbrecher - weiteres Fahrzeug angegangen - Offenbach

(jm) Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Montagmittag einen versuchten Aufbruch eines Fahrzeugs in der Christian-Pleß-Straße. Zwei Männer wollten sich kurz nach 13.30 Uhr gerade an einem im Bereich der 20er-Hausnummern geparkten Fiat Panda zu schaffen machen. Nachdem der Zeuge die Männer ansprach, flüchteten diese in Richtung Marienstraße. Einer der Täter war mit einer schwarzen Jacke und einer dunkelblauen Jogginghose mit hellblauen Streifen bekleidet. Zudem trug er eine hellgraue Mütze und schwarze Sneakerschuhe. Sein Komplize hatte eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, eine hellgraue Hose sowie schwarz-weiße Schuhe getragen. Kurz danach, gegen 14 Uhr, bemerkte ein Passant in der Luisenstraße eine eingeschlagene Scheibe eines geparkten Nissans und informierte die Polizei. Der Eigentümer hatte den weißen Wagen bereits am Freitag im Bereich der 60er-Hausnummern abgestellt. Die Diebe gelangten in das Fahrzeug und entwendeten Liquid für E-Zigaretten. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Tat nicht lange zurückliegt. Ob es sich bei den Taten um dieselben Täter handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Fachkommissariats 22 in Offenbach. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Geparkter BMW wurde angefahren - Mühlheim

(aa) Wer zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstag, 10.30 Uhr, in der Marktstraße unterwegs war, könnte eine Unfallflucht beobachtet haben. In dieser Zeit wurde ein in Höhe der Hausnummer 3 geparkter schwarzer BMW M1 angefahren. Der Verursacher scherte sich nicht um den Schaden von mehreren hundert Euro und machte sich davon. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation unter der Rufnummer 06108 6000-0.

5. Geöffnete Fahrzeugtür gestreift - Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht - Mühlheim am Main

(jm) Wer am Heiligabend auf der Forsthausstraße unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich gegen 6.40 Uhr in Höhe der einstelligen Hausnummern ereignet hat, geben. Der Eigentümer öffnete die hintere linke Fahrzeugtür des am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi A 6, als ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren die Fahrzeugtür streifte und einen Schaden von etwa 2.200 Euro verursachte. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Der Wagen, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Kleinwagen der Marke Peugeot handelt, fuhr in Richtung Müllerweg davon. Wer den Beamten der Polizei Mühlheim weitere Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0.

6. Wer fuhr gegen den silbernen VW Golf? - Langen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Montag (19.12) im Finkenweg ereignet hat, sucht die Polizei die Verursacherin oder den Verursacher des auf 2.000 Euro geschätzten Schadens an einem VW Golf. Dieser war in Höhe der Hausnummer 2 geparkt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 7.25 Uhr der bislang Unbekannte den Finkenweg und stieß an der Kreuzung Finkenweg/Rotkehlchenweg vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der vereisten Fahrbahn gegen den geparkten VW Golf. Ein Zeuge sah einen schwarzen SUV davonfahren. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Langen telefonisch unter 06103 9010-0 entgegen.

7. Zeugen gesucht: Mercedes hat Unfallschaden von gut 12.000 Euro - Heusenstamm

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer angezeigten Unfallflucht, die sich am frühen Samstag in der Schubertstraße ereignet haben soll. Zwischen 3 und 5 Uhr soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in Höhe der Hausnummer 30 geparkten Mercedes beim Vorbeifahren gestreift haben. Der graue C 200 habe entgegengesetzt der Fahrtrichtung gestanden; daher ist nun die gesamte Beifahrerseite verkratzt. Das Auto ist offensichtlich auch nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an dem Mercedes wird auf 12.000 Euro geschätzt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizeistation Heusenstamm geht der Vorgang für die weiteren Ermittlungen an die Unfallfluchtgruppe. Wer Hinweise zum Geschehen machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

8. Unfallflucht auf Parkplatz: Unbekannte Zeuginnen bitte melden! - Rodgau/Nieder-Roden

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag auf dem Parkplatz eines Einkauf- sowie eines Drogeriemarktes in der Hainburgstraße (40er-Hausnummern) ereignet hat, sucht die Polizei zwei noch unbekannte Zeuginnen. Gegen 17.20 Uhr soll ein älterer Mann mit einem schwarzen SUV einen geparkten Mercedes Benz A-Klasse beschädigt haben und anschließend davongefahren sein. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro an dem silbernen Mercedes. Zwei Frauen hatten den Vorfall beobachtet und erste gute Hinweise auf den Verursacher der Mercedes-Besitzerin mitgeteilt. Allerdings liegen die Personalien der beiden Zeuginnen nicht vor. Von daher bittet die Polizei in Heusenstamm, dass sich die beiden Damen sowie weitere Zeugen unter der Rufnummer 06104 69098-0 melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Rettungssanitäterin bei Einsatz leicht verletzt - Hanau

(cl) Leichte Verletzungen trug am frühen Montagmorgen eine 21-jährige Rettungssanitäterin davon, nachdem sie durch einen Patienten ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Zuvor wurde die Rettungswagenbesatzung um kurz nach 4 Uhr zu einem medizinischen Notfall Am Markt gerufen. Während der Behandlung soll der 31-Jährige der Sanitäterin ins Gesicht geschlagen haben. Da der Mann mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Auf den Mann aus Münster (NRW) kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

2. Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Maintal/Bischofsheim

(jm) Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am frühen Dienstagmorgen in der Löwenseestraße. Ein Anwohner hörte gegen 0.20 Uhr einen lauten Knall und eilte zum Fenster. Er sah, wie ein Fahrzeug zurücksetzte und mit quietschenden Reifen in Richtung Rumpenheimer Weg davonfuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unbekannte zuvor die Löwenseestraße und stieß in Höhe der Hausnummer 3 aus bislang unbekannten Gründen mit einem geparkten weißen Kia Sportage zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia auf den davor geparkten Daimler (A-Klasse) geschoben. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, der vermutlich in einem dunklen VW Golf unterwegs war, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Unfallfluchtermittler bitten nun weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 27.12.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

