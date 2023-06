Polizei Paderborn

POL-PB: Radler kollidieren frontal in Unterführung

Paderborn (ots)

(mb) In der Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer an der Borchener Straße sind am Donnerstagabend zwei Radler bei einem Zusammenstoß verletzt worden.

Gegen 20.00 Uhr fuhr ein 23-jähriger Radfahrer stadteinwärts in die Unterführung ein. Da auch Fußgänger den Tunnel nutzten, wich er in die Mitte aus. Ein entgegenkommender 56-jähriger Radler zog ebenfalls in die Mitte der Unterführung, sodass die beiden frontal zusammenstießen und stürzten. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

