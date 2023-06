Polizei Paderborn

POL-PB: Dreister Taschendiebstahl am Altglas-Container

Delbrück (ots)

(mb) Am Mittwoch, 28.06.2023, ist einer Frau beim Entsorgen von Altglas an der Lipplinger Straße die Handtasche entwendet worden. Die 64-Jährige fuhr gegen 20.00 Uhr mit ihrem Fahrrad zu den Altglas-Containern am Netto-Markt. Während sie ihr Altglas in die Container warf, hielt ein fremder Radfahrer neben ihrem Fahrrad. Der Mann stahl die Handtasche der Frau aus dem Fahrradkorb und fuhr in Richtung Nordring davon. Das Opfer versuchte dem Täter zu folgen, verlor ihn jedoch aus den Augen. In der Tasche hatten sich Handy und ein Portmonee mit Ausweisen und Bargeld befunden.

Der Tatverdächtige soll südländisch aussehen und dunkle Haare haben. Er trug einen schwarzen Trainingsanzug und hatte einen Rucksack auf. Zum Fahrrad liegt keine Beschreibung vor.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung überprüfte die Polizei mehrere Personen. Ein konkreter Tatverdacht liegt jedoch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Angaben zu Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell