POL-HX: Nach Unfall mit Gegenverkehr Auto sichergestellt

Höxter (ots) - Bei Ermittlungen nach gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Die Taten ereigneten sich bereits in der Nacht zu Pfingstmontag in der Höxteraner Ortschaft Stahle. In der Zeit zwischen Sonntag, 28.05.2023, um 20:00 Uhr und Montag, 29.05.2023, um 06:45 Uhr wurde in der Straße "Im Winkel" ein Gullideckel ausgehoben. Im gleichen Zeitraum wurde ...

mehr