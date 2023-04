POL-GF: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Oerrel/Groß Oesingen (ots) - Am späten Mittwochabend gegen 22:45 Uhr ereignet sich in der Langwedel Straße in Oerrel ein Verkehrsunfall. Die Halterin eines Ford Focus befand sich in ihrem Wohnhaus und wurde durch einen lauten Knall auf das Unfallgeschehen aufmerksam. Bei einer Nachschau an ihrem PKW, welcher ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war, stellte sie ...

mehr