Polizei Paderborn

POL-PB: Schwer verletzte Radfahrerin nach Auffahrunfall

Borchen, Stadtweg (ots)

(hajs) Am Freitagnachmittag befuhr ein 77-jähriger Paderborner mit seinem VW Golf den Stadtweg in Borchen. Auf der abschüssigen Strecke in Richtung Dörenhagener Straße musste er seinen Pkw wegen entgegenkommenden Fahrzeugen an einer Engstelle anhalten. Das bemerkte eine 58 jährige Radfahrerin aus Borchen zu spät und fuhr auf den VW Golf auf. Durch den Sturz zog sich die Borchenerin Kopfverletzungen zu, sodass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht werden musste. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme für ca. 10 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell