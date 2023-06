Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: BAO MARS erneut erfolgreich: mehrere Fahrraddiebe durch Polizisten des Polizeipräsidiums Nordhessen verhaftet

Kassel (ots)

Kassel: Gleich zweimal war die Polizei am gestrigen Donnerstag bei der Bekämpfung des Fahrraddiebstahls erfolgreich. Im ersten Fall versuchte ein zunächst unbekannter Täter im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße ein Fahrrad zu entwenden. Eine Zeugin konnte zufällig den Dieb beim Hantieren an einem Fahrrad sehen und rief sofort die Polizei an. Ein Schloss des E-Bikes hatte der Täter bereits geöffnet, ein weiteres war er grade im Begriff aufzubrechen. Durch die Beobachtung fühlte sich der Dieb offensichtlich ertappt und floh zunächst auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung der Kassler Innenstadt. Eine Streife des Polizeireviers Mitte konnte wenige Minuten später einen Verdächtigen festnehmen. Die gute Personenbeschreibung traf auf den 37-jährigen Mann zu. Die aufmerksame Zeugin konnte den Tatverdächtigen im Nachgang zweifelsfrei identifizieren. Zum Zwecke der weitern polizeilichen Maßnahmen wurde er auf das Polizeirevier verbracht.

GPS-Tracker führt zu Fahndungserfolg

In einem weiteren Fall konnte die Kasseler Polizei in Verbindung mit der niedersächsischen Polizei einen Erfolg verbuchen. Ein Angestellter eines Unternehmens im Kasseler Industriepark in Waldau war am Morgen des 01.06.2023 gegen 07:00 Uhr mit seinem hochwertigen Fahrrad zur Arbeit gefahren. Auf dem Firmengelände in der Otto-Hahn-Straße stellte er sein Pedelec ab. Gegen 10:00 Uhr meldete die an dem Fahrrad vorhandene Alarmsicherung dem Eigentümer, dass jemand das Rad unbefugt bewegt. Aufmerksame Kollegen teilten dem 54-Jährigen zeitgleich mit, dass sie beobachtet hätten, wie sein Fahrrad von einem Unbekannten in ein Fahrzeug verladen wurde. In diesem Fahrzeug saßen noch weitere Personen. Sofort rief der Mann beim Notruf der Polizei in Kassel an und teilte den Diebstahl seines Rades mit. Durch die Ortung des Alarmsystems konnte das im Fluchtfahrzeug der Fahrraddiebe befindliche Rad verfolgt werden. Kurz hinter der niedersächsischen Landesgrenze hielt eine Kasseler Streife das Fahrzeug der Diebe auf einer Landstraße zwischen Lutterberg und Hann. Münden an. Unmittelbar nach dem Anhalten flohen drei Tatverdächtige aus dem Auto in den nahegelegenen Wald. Einer der Verdächtigen konnte jedoch kurze Zeit darauf im Rahmen der Absuche des Geländes aufgegriffen und festgenommen werden. Eine groß angelegte Fahndung nach den zwei weiteren Fahrzeuginsassen blieb bislang erfolglos. Der ergriffene mutmaßliche Fahrraddieb wurde zur Dienststelle nach Kassel verbracht, wo die weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt wurden. Das hochwertige Fahrrad des Bestohlenen konnte im Kofferraum des angehaltenen Autos aufgefunden und zum Zwecke der Eigentumssicherung sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an und werden bei der BAO MARS geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell