Polizei Essen

POL-E: Essen: Falschgeld im Restaurant gewechselt - Fotofahndung

Essen (ots)

45277 E-Überruhr-Holthausen: Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Unbekannten, der sich am 24. November 2022 in einem Restaurant an der Überruhrstraße Falschgeld wechseln ließ.

Gegen 18:50 Uhr betrat ein junger Mann in einer grauen Jacke ein Restaurant an der Überruhrstraße und bat einen Mitarbeiter darum, einen 50-Euro-Schein zu wechseln. Nachdem er von der Bedienung im Austausch mehrere Geldscheine erhielt, verließ der Unbekannte das Lokal.

Kurz darauf bemerkte der Mitarbeiter, dass der Geldschein nicht echt war und erstattete eine Anzeige. Der unbekannte Täter wurde von Überwachungskameras bei seiner Tat gefilmt.

Hier gelangen sie zu den Fotos des Täters: https://polizei.nrw/fahndung/101004

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

