POL-E: Essen: Zwei verletzte Männer mit Stich- und Schnittverletzungen - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45359 E-Frintrop: Am Samstagnachmittag (11. März) kollidierten auf der Frintroper Straße drei Fahrzeuge. Ein 83-jähriger Essener musste nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier verstarb er in der Nacht auf den heutigen Montag. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht nach Zeugen. Gegen ...

mehr