Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth- Spotlight am Rhein

Wörth am Rhein (ots)

Am 17.02.2023 gegen 19:00 Uhr meldet die Wasserschutzpolizei Karlsruhe in Wörth in Höhe der dortigen "Nato-Rampe" stark leuchtende Scheinwerfer, welche so ausgerichtet seien, dass diese den Schiffsverkehr beeinträchtigen könnten. Eine Streife der Polizei Wörth konnte das helle Licht schnell lokalisieren und den Grund hierfür zügig ermitteln. Im dortigen Bereich fanden nämlich durch einen Fernsehsender Filmdreharbeiten statt, welche ein helles Ausleuchten zur Aufzeichnung der Filmszene benötigten. Das Filmteam wurde durch die Beamten darauf hingewiesen, die Scheinwerfer so auszurichten, dass der Schiffsverkehr nicht gefährdet wird. Gefahren für den Schiffsverkehr bestanden jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell