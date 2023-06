Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendlicher fuhr gefährlich mit Pkw auf Polizisten und Radfahrerin zu: Festnahme nach Verfolgung

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am gestrigen Donnerstagabend gingen gegen 21:20 Uhr Meldungen bei Kasseler Polizei ein, dass im Struthbachweg, Höhe Josef-Fischer-Straße, offenbar ein Jugendlicher mit einem Pkw durch die Gegend fahren und dabei auch rasen würde. Als die erste Streife wenige Minuten nach der Mitteilung am Ort des Geschehens eintraf, fanden sie den besagten Nissan vor, der dort gerade über eine Grünfläche fuhr und an dessen Steuer offensichtlich tatsächlich ein Jugendlicher saß. Als die Polizisten mit ihrem Funkwagen mit Blaulicht, Martinshorn und eingeschaltetem "Stopp Polizei"-Signal anhielten und sich ein Beamter dem inzwischen stehenden Pkw annäherte, gab der Fahrer Gas und fuhr auf den Polizisten zu. Dieser konnte sich jedoch durch einen Sprung zur Seite gerade noch retten. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nach dem geflüchteten Auto konnten Beamte den Wagen in der Quellhofstraße ausfindig machten. Der Fahrer setzte seine Flucht jedoch trotz aller Versuche der Polizei, ihn zu stoppen, rücksichtslos fort. Wie sich später herausstellte, hatte er auf seiner Flucht bereits in der Holländischen Straße, Ecke Eisenschmiede, einen Kleintransporter touchiert. Zudem hatte im Quellbachweg, eine schmale, feldwegähnliche Straße mit kurvigem Verlauf, eine Radfahrerin mit ihrem Hund dem von hinten heranrasenden Auto gerade noch ausweichen können und war dabei im Graben gelandet. Sie wurde leicht verletzt.

Festnahme: Fahrer fuhr sich mit Wagen fest

Die Festnahme gelang den verfolgenden Beamten schließlich wenige Meter weiter. Mit einem lauten Knall hatte sich der Nissan auf dem immer schmaler werdenden Weg zwischen einem Gartenzaun und einem Busch festgefahren. Das Auto wies inzwischen rundherum Beschädigungen auf. Wie sich bei der Festnahme herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrer um einen 15-Jährigen aus Kassel, der mit dem Pkw seines Vaters unterwegs war. Er wurde zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Der Jugendliche muss sich aufgrund des Vorfalls nun wegen verschiedener Straftaten verantworten. Die weiteren Ermittlungen, auch wie der 15-Jährige in den Besitz des Pkw gekommen war, dauern aktuell an.

