Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Paderborn, Driburger Straße (ots)

(hajs) Am Freitagnachmittag überquerte eine 16-jährige Paderbornerin die Driburger Straße vom Kaukenberg kommend in Richtung des Wohngebiets Springbachhöfe. Dazu benutzte sie die Fußgängerampel und befand sich noch auf der Fahrbahn, als sie vom Pkw einer 23-jährigen Paderbornerin erfasst wurde. Diese war mit ihrem Suzuki Swift auf der Driburger Straße in Richtung Innenstadt Paderborn unterwegs. Die 16-jährige erlitt schwere Verletzungen und musste nach erster Behandlung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bielefeld geflogen werden. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezielles Unfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld angefordert. Die Unfallstelle wurde für über 4 Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

