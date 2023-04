Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Gartenlaube eingedrungen

Gera (ots)

Gera. Unbekannte drangen zwischen dem 14.04.2023 und dem 15.04.2023 in eine Gartenlaube in der Wehrstraße ein. Sie entwendeten aus dieser unter anderem einen Fernseher und einen Heizlüfter sowie Konservendosen. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Die Polizei in Gera (0365/ 829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Melden Sie sich bitte dorthin, sofern Sie Beobachtungen in diesem Kontext gemacht haben. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell