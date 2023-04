Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit endet mit Schlägen

Gera (ots)

Gera. Zwischen einem 16-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann entwickelte sich am 14.04.2023 gegen 23:10 Uhr in der Werner-Petzold-Straße ein verbaler Streit. In dessen Verlauf schlug der Unbekannte dem 16-jährigen Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Als dieser daraufhin zu Boden ging, trat er auf ihn ein. Anschließend flüchtete der Täter vom Tatort. Der Geschädigte kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei ermittelt. Zeugenhinweise zur Tat oder dem Täter werden unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 entgegengenommen. (TL)

