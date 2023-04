LPI-G: Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Gera (ots) - Gera: Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen in Getränkefachhandel übernommen und sucht hierbei nach Zeugen. Demnach rückte ein Getränkemarkt in der Franz-Petrich-Straße ins Visier der Einbrecher. In der Zeit zwischen Donnerstagabend (13.04.23) und Freitagmorgen (14.04.23) drangen die Unbekannten gewaltsam in den Markt ein und verursachten Sachschaden. Sie erbeuteten neben Bargeld ...

mehr