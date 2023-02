Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: vorläufige Festnahme eines Täters nach versuchtem Automatenaufbruch

Daun (ots)

Am 31.01.2023 zwischen 04:00 Uhr und 04:15 Uhr begab sich ein 35-jähriger wohnsitzloser junger Mann aus dem Bereich der VG Daun in ein Hotel in der Stadt Daun und versuchte unter Nutzung eines falschen Schlüssels einen Süßigkeitenautomaten aufzubrechen.

Hierbei wurde er beobachtet, so dass es den Polizeibeamt*innen der Polizeiinspektion Daun gelang, den Täter zu ermitteln.

Der 35-Jährige war den Beamten kein Unbekannter, so dass er unmittelbar erkannt und im Rahmen der Ermittlungen durch die Beamten festgenommen werden konnte.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell