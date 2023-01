POL-PDWIL: Polizei Bitburg bringt Suchtprävention auf den Stundenplan

Oberbettingen (ots) - Auch unsere erfahrensten Kolleg*innen staunen immer wieder nicht schlecht, auf welche absonderliche Ideen die Menschen kommen. Am 30.01.2023 begab sich ein 47-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein zu einem Anwesen in der Prümer Straße in Oberbettingen. Hier gelangte er auf noch ungeklärte Art und Weise in das Anwesen einer ...

mehr