Polizei Paderborn

POL-PB: Wieder Lenkräder und Navigationsgeräte aus BMW gestohlen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) In Paderborn-Elsen sind in der Nacht von Sonntag auf Montag Lenkräder und Navigationsgeräte aus zwei BMWs ausgebaut und gestohlen worden. Bereits am vergangenen Freitag hatte die Polizei nach drei ähnlichen Taten im Wohngebiet "Auf der Lieth" einen Zeugenaufruf veröffentlicht (s. Pressebericht vom 30. Juni 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5546980).

Gegen 06.30 Uhr am Montagmorgen bemerkte der Besitzer eines BMWs in der Straße "Im Schlinge", dass in seinem Auto das Lenkrad und das Navigationsgerät fehlten. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagmorgen (02. Juli), 09.00 Uhr, und Montagmorgen.

Am gleichen Tag stellte um 07.30 Uhr der Inhaber eines weiteren BMWs in der Straße "Holzweg" fest, dass aus seinem Fahrzeug ebenfalls das Lenkrad, das Navigationssystem und weitere Bedienelemente aus der Mittelkonsole ausgebaut und gestohlen worden sind. Der Tatzeitraum liegt hier in der Nacht von Sonntag, 23.00 Uhr, auf Montag.

Die beiden Autos verfügen über ein Keyless Go-System. Da keine Aufbruchspuren erkennbar waren, ist davon auszugehen, dass die Täter technische Geräte genutzt haben, um die Funkwellen des Schlüssels zu verlängern und so die Fahrzeugverriegelung zu deaktiviert.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell