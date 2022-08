Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugenaufruf nach Einbruch in Doppelhaushälften

Osnabrück (ots)

An gleich zwei Doppelhaushälften in der Straße "Am Harderberg" unweit der B68 machten sich in der Zeit von Dienstagabend, 20.30 Uhr bis Mittwochmorgen, 07.45 Uhr unbekannte Täter zu schaffen. Durch Gewaltanwendung an einem Wohnzimmerfenster gelangten sie zunächst in die eine Hälfte des Hauses und durchsuchten nahezu jeden Raum nach Wertgegenständen. Die andere Seite betraten sie nach Manipulation an der Terrassentür und schauten sich auch hier überall im Wohnbereich um. Ob die Eindringlinge Diebesgut an sich nahmen ist derzeit noch Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. Die Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell