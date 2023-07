Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - In den Weg gestellt und von Pkw touchiert

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wallstraße;

Unfallzeit: 12.07.2023, 14.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin am Mittwoch in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Eine 42-Jährige hatte gegen 14.30 Uhr mit ihrem Wagen einen Parkplatz an der Wallstraße verlassen wollen. Nach ersten Erkenntnissen stellte sich die 41-Jährige aus Legden der Gronauerin in den Weg. Die Legdenerin hatte die Frau am Wegfahren hindern wollen: Zuvor war es zwischen den beiden zu Streitigkeiten gekommen. Daraufhin hatte die 41-Jährige die Polizei verständigt, um den Sachverhalt aufnehmen zu lassen. Die Gronauerin wollte jedoch wegfahren und touchierte dabei die Legdenerin. Sie wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. (to)

