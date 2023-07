Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bei Einbruch Werkzeug erbeutet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Laubstiege;

Tatzeit: zwischen 11.07.2023, 16.00 Uhr, und 12.07.2023, 06.30 Uhr;

In eine Betriebshalle eingebrochen sind Unbekannte in Gronau. Bei dem Geschehen in der Nacht zum Mittwoch an der Laubstiege erbeuteten die Täter mehrere Werkzeuge. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

