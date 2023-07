POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbruchversuch in Pflegeeinrichtung

Ahaus-Wüllen (ots) - Tatort: Ahaus-Wüllen, Lange Straße; Tatzeit: 12.07.2023, 04.50 Uhr; Einen schwarzen VW gestohlen haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen in Ahaus-Wüllen. Durch eine zum Lüften geöffnete Terrassentür betraten die Täter ein Wohnhaus an der Langen Straße. In den Räumen fanden sie den Fahrzeugschlüssel des Golfs. Erst als die Diebe den ...

