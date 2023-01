Weiterstadt (ots) - Aus einer Garage in der Riedbahnstraße haben Diebe in der Zeit zwischen Samstag (14.1.) und Sonntagmorgen (15.1.) Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige ...

